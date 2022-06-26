Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine Maraş dondurması ikram edildi - Son Dakika
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Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine Maraş dondurması ikram edildi

26.06.2022 12:32
Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine Maraş dondurması ikram edildi

Kahramanmaraş Alpedo ve Kervan Lezzetler Gurubu Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için canla başla çalışan kahramanlara dondurma ikramında bulundu.

Kahramanmaraş Alpedo ve Kervan Lezzetler Gurubu Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürmek için canla başla çalışan kahramanlara dondurma ikramında bulundu.

Kahramanmaraş'tan yola çıkan dondurma aracı afet bölgesine ulaştı. Yangına müdahale eden görevlilere Maraş dondurması dağıtıldı. Aslen Kahramanmaraşlı olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş'tan gelen dondurmaları bizzat yangın söndürme ekiplerine kendisi ikram etti.

Alpedo ve Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Kervan Lezzet Grubu olarak Marmaris'te çıkan yangını içimiz acıyarak, içimiz yanarak takip ettik. Yani gerçekten Türkiye için, Marmaris için çok kötü bir yangındı. Burada tabi ki devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Biz de bu afeti Kervan Lezzet Grubu olarak üç gün boyunca izledik. Orada neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye hep düşündük. Tarım ve Orman Bakanımız hemşerimiz Vahit Kirişci'yi bizzat telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimizi kendisine aktardık. Tabi ki orada 4 bin kişiyle seferber olunmuş. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmişti. Bizde Kervan Lezzet Gurubu olarak oradaki kardeşlerimize destek olma isteğimizi Bakanımıza ilettik. Orada canla başla çalışan kahramanlarımıza dondurma ikram etmek istiyoruz dedik. Sayın bakanımız da çok teşekkür etti. Tabii ki orada Sadece Tarım ve Orman Bakanımız yoktu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi de oradaydı. İki bakanımız, bakan yardımcılarımız, Orman Bakanlığımızdaki tüm personel kardeşlerimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız, oradaki bulunan halkımız bu yangını söndürmek için gecesini gündüzüne kattılar. Çok şükür 72 saat içerisinde yangın sönmüş oldu" dedi.

Kervancıoğlu, "Bizler de Kahramanmaraş'tan Alpedo ve Kervan Lezzet Grubu olarak, dondurma aracımızı çıkarttık. Şu anda dondurma aracımız orada afet bölgesinde. Sayın Bakanımız Kirişci gelen dondurmamızı tüm oradaki çalışan kardeşlerimize bizzat kendisi ikram etti. Allah bizi bu yangınların tekrarından korusun diyorum. Allah devletimize vatandaşlarımıza, bir daha böyle afetler göstermesin. Orada bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) Son dakika haberi... Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (2) Son dakika haberi... Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (2)
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş, Marmaris, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine Maraş dondurması ikram edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine Maraş dondurması ikram edildi - Son Dakika
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