Marmaris\'te yangından zarar gören Asparan\'da 5 bin fidan dikildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, "Geleceğe nefes, dünyaya barış" mesajıyla düzenlenen etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, geçtiğimiz yaz yangından zarar gören Asparan mevkiinin yeniden ağaçlandırılması için bir araya geldi.

Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Datça yolu üzerindeki Asparan mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yaz çıkan yangında zarar gören alana selvi, kızılçam ve sığla fidanları dikildi.

Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Süer, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü personelince önceden dikim çukurları hazırlanan alanda katılımcılara fidanlar dağıtıldı. Orman görevlileri, öğrencilere fidanların nasıl dikileceğini uygulamalı olarak anlatarak çalışmalara eşlik etti.

Marmaris halkına duyarlılık teşekkürü

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı gösterdikleri duyarlılık ve temkinli tutum nedeniyle Marmaris halkına teşekkür etti.

Kaymakam Nurullah Kaya ise geçmişte yaşanan yangınların Marmaris üzerinde bıraktığı etkiye değinerek, etkinliğe gösterilen yoğun katılımdan mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Kaya, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan eden Cumhurbaşkanı'na ve organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin çocuklara gelecek bilincini uygulamalı olarak kazandırma fırsatı sunduğunu belirten Kaya, "Tüm paydaşlarımızla sahadayız. Ben Marmaris'imize, tüm yöneticilerimize, halkımıza ve davete icabet ettiği için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orman teşkilatımızla beraber yangınsız sezonlar diliyorum." dedi.

"Geleceğimize daha büyük, daha güzel bir dünya bırakmak için"

Fidan dikimine katılan Evren Paşa öğrencileri de yangından etkilenen alanın yeniden ormana dönüşmesini istediklerini dile getirdi. Programa katılan öğrencilerinden Toprak Kasımoğlu, yangın yaşanan alana ağaç dikmek için geldiklerini anlatarak, "Ağaç dikmek gayet güzel bir aktivite. Ağaç dikmeyi seviyorum." dedi.

Öğrencilerden Musa Karakoç, geçmişteki yangınları hatırladığını söyleyerek, "O yüzden biz de ağaç dikmeye geldik. Geleceğimize daha büyük, daha güzel bir dünya bırakmak için." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Kadına el kalkamaz standı kuruldu, Marmaris ilçe Jandarma, İlçe sosyal hizmetler müdürlüğü ekipleri de kades sistemi bilgilendirmesinde bulundular.

Toplam 5 bin fidanın dikildiği etkinlikte öğrencilere, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye çantaları dağıtıldı. Öğrencilere ve gelen vatandaşlara ayrıca yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.