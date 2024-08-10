Marmaris\'te Yapılan Ahşap Paraçele Tekne Sergilenecek

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yıl Ekim ayında Marmaris Ticaret Odası (MTO) koordinesinde yapılan Boat Show'da yapımına başlanan ve bölgeye özgü dört buçuk metrelik ahşap paraçele teknenin yapımının tamamlanmasına çok az kaldı. MTO Başkanı Ayhan, "Bu tekne Marmaris'te kaybettiğimiz denizcilerimiz anısını yaşatmak için sergilenecek" dedi.

Marmaris Ticaret Odası tarafından Marmaris'te ilk kez 25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen 'Marmaris Boat Show, Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı' sürecinde Marmaris'in son ahşap tekne ustalarından Mustafa Kısaoğlu'nun yapımına başladığı Marmaris yelkenli paraçelesi yelken ve direk dikiminin ardından tamamlanarak Marmaris Belediyesi işbirliği ile bir bölgede sergilenerek ilçenin simgelerinden olacak.

"Tarihte bu tekne ile Yunan adalarına ve Mısır'a kadar ticaret için taşımacılık yapılmaktaydı"

Boat Show fuar alanında yapımına başlanan ve Marmaris Ticaret odası Başkanlığı binasının önünde devam edilen Marmaris Paraçelesi ile ilgili bilgi veren MTO Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, "Marmaris yelkenli paraçelesi 1700'lü yıllardan itibaren taşımacılıkta, süngercilikte ve balıkçılıkta kullanılmış. Marmaris'e özgü yerel bir tekne modeli, ahşaptan imal edildi. Bunun on bir metreye kadar çıkan daha büyük versiyonları da vardı, bu dört buçuk metre boyunda. Tarihte bunun Marmaris'ten Yunan adalarına, hatta Mısır'a kadar ticaret için bal taşımacılığında, zeytinyağı taşımacılığında kullanıldığı biliniyor. Şu an benim bildiğim kadarıyla Marmaris'te bildiğimiz faal olarak bulunan bir tekne yok" dedi.

"Bu tekne Marmaris'te kaybettiğimiz denizcilerimiz anısını yaşatmak için sergilenecek"

MTO Başkanı Ayhan, "Bu tekne Marmaris'te bizim geçmişimizi geleceğe taşımak adına ve Marmaris'te denizde kaybettiğimiz denizcilerin, atalarımızın anısını yaşatmak amacıyla Marmaris'in güzel bir yerinde sergilenecek" diyerek paraçele teknenin tamamlanmasına çok az kaldığını belirtti. - MUĞLA