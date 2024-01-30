Marmaris\'te Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artışı Projesi İçin ÇED Süreci Başlatıldı

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan "Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artışı Projesi" için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Söz konusu proje alanı, "Deniz, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Sit Alanı ve Önemli Doğa Alanı" içerisinde yer alıyor.

Marmaris'e bağlı Selimiye Mahallesi'nde MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş., 7 bin 992,22 metrekarelik alanda toplamda 70 adet bağlama kapasiteli Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artışı Projesi'nin yapılmasını ve işletilmesini planlıyor. Proje için 29 Ocak'ta ÇED süreci başlatıldı. Proje; Buruncuk Mevkii'nde, bin 690 metrekare kara alanı, 652 metrekare yüzer iskele alanı, 5 bin 560,22 metrekare deniz alanı olmak üzere toplam 7 bin 992,22 metrekarelik alanda yapılacak. Proje kapsamında deniz yüzeyinde yüzer iskeleler, kıyıda kazıklı iskele/rıhtım kurulacak. Proje kapsamında deniz ortamında veya kıyı kesiminde dip taraması, dolgu yapılmayacak.

Toplam yatırım bedeli 9 milyon 500 bin lira olan söz konusu proje alanı, Aydın-Muğla- Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre "Deniz, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Sit Alanı ve Önemli Doğa Alanı" nitelikli alanlar içerisinde yer alıyor.