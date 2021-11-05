Marmaris'te yer fıstığında ikinci hasat - Son Dakika

Marmaris Belediyesi, ekonomisi büyük oranda turizme bağlı olan Marmaris'te unutulan tarımı yeniden gün yüzüne çıkarmak için iki yıldır çalışmalar yürütüyor. Turgut'taki kendi tarlasına yer fıstığı eken Belediye bu yıl ikinci kez hasat gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Marmaris Belediyesi'nin tarımsal çalışmaları devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş Marmaris'e özgü ürünleri tekrar gündeme getirmek ve köylüleri tarımsal üretime teşvik etmek için çalışmalar gerçekleştiren belediye fıstığıyla ünlü Turgut Mahallesi'nde üretime başlamıştı.

Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ile birlikte ilk olarak geçtiğimiz yıl belediyeye ait tarlaya yer fıstığı eken belediye bu sene de aynı uygulamayı hayata geçirdi. Yer fıstığı hasadı bugün Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Traktörün direksiyonuna geçerek hasadın startını veren Oktay'a Belediye Başkanı Yardımcısı İhsan Öztürk, MARKO Başkanı Cengiz Akdeniz ve köylüler de eşlik etti.

Bölgenin ağustos ayında yaşanan yangında etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Oktay, "Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen tarımı geliştirmeyi ve çiftçilerimizi üretim yapmaları için teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Marmaris'i tarımda da bir marka yapacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl elde edilen fıstıkların tohumluk olarak çiftçilere dağıtıldığını söyleyen Oktay, "Hedefimiz vatandaşlarımızın ata toprağını satmadan tekrar tarım yapmalarını teşvik etmek. Artık turizm ve tarım kenti Marmaris'e doğru dönüşüyoruz. Çok lezzetli ürünlerimiz var. Bunları çoğaltacağız, hacmimizi büyüteceğiz. Ata toprağını satıp günü kurtarmak yerine sürekli üreterek geleceğimizi kazanacağız" ifadesini kullandı. - MUĞLA