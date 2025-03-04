Marmaris\'te Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Marmaris Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmasına devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında coğrafi olarak merkeze en uzak mahalle olan Taşlıca Mahallesi'nin ara sokaklarının parke taşı ile kaplanması için çalışma başlatıldı. Özellikle yağmurlu havalarda çamur nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu ara sokaklar yağmursuyu kanalları da oluşturularak parke taşı ile kaplandı. Bu çalışmaların havaların ısınmasıyla daha da arttırılacağını söyleyen Belediye yetkilileri, "Girilmedik sokak bırakmamak için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı. - MUĞLA