Marmaris'teki İskelesi Projesi ÇED Süreci Sonlandırıldı

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından planlanan 'Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artışı Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "proje alanında korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespit edildiği" gerekçesiyle sonlandırıldı.

Marmaris'e bağlı Selimiye Mahallesi'nde proje kapsamında, toplamda 7 bin 992,22 metrekarelik alanda 70 yat ve teknenin bağlanabileceği bir iskele yapılması planlanıyordu. Buruncuk Mevkii'nde gerçekleşmesi öngörülen proje, bin 690 metrekare kara alanı, 652 metrekare yüzer iskele alanı ve 5 bin 560,22 metrekare deniz alanını kapsıyordu.

29 Ocak'ta başlatılan ÇED sürecinin ardından, toplam yatırım bedeli 9 milyon 500 bin lira olarak belirlenen projenin, bölgede çevre düzeni planında "Deniz, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Sit Alanı ve Önemli Doğa Alanı" statüsündeki alanlarda yer alıyordu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde bugün yayınlanan kararında, proje alanında Müze Müdürlüğünce yapılan sualtı incelemesi sonucunda, korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespit edildiğini belirtildi. Bu nedenle, alanın korunması gerektiği ve birinci derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi gerektiği belirtildi. Müdürlük tarafından tescil işlemlerinin başlatılacağı duyuruldu.

Bölgede herhangi bir inşaai ya da fiziki işlem yapılmaması belirtilen kararda, "Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır…" hükmü gereğince yapılması planlanan 'Yat ve Tekne Bağlama İskelesi kapasite Artışı" projesi için yürütülen ÇED süreci sonlandırılmıştır' denildi.