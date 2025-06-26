Marmaris, Yabancı Çiftlerin Düğün Tercihi - Son Dakika
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Marmaris, Yabancı Çiftlerin Düğün Tercihi

Marmaris, Yabancı Çiftlerin Düğün Tercihi
26.06.2025 12:24
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Marmaris, her yıl yüzlerce yabancı çiftin düğün tercihi olup, özellikle İngilizlerin ilgisini çekiyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, yalnızca denizi, güneşi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda yabancı çiftlerin düğün tercihiyle de öne çıkıyor. Her yıl yüzün üzerinde yabancı çift, evlenmek için Marmaris'i tercih ederken, en çok ilgiyi ise İngiliz çiftler gösteriyor.

İngiltere'de anaokulu işleten Paintten ve ticaret ile ilgilenen James Brooks çifti, Marmaris'te düzenlenen düğünle bu tercihi yapan yüzlerce çifte katıldı. Organizasyonun içine dahil ettikleri deniz helikopteri ile gelin İçmeler Mahallesi'ndeki otelinden alınıp, Aktaş mevkiindeki düğün alanına getirildi. Ardından tekne turu eşliğinde Marmaris'in eşsiz kıyılarını gezerek damadın yanına ulaştı. Çift, hem tatil hem düğün hem de unutulmaz hatıralar için Marmaris'i seçtiklerini söyleyip tüm dünyaya tavsiye ettiklerini iletti.

Gelin Paintten Brooks, "Uzun süredir ailemle birlikte Marmaris'e geliyorum. Burası ikinci evim gibi oldu. İnsanlar çok arkadaş canlısı. Düğünümüz hem eğlenceli hem aksiyon dolu geçti. İngiltere'den ya da dünyanın başka bir yerinden evlenmek isteyen herkese Marmaris'i tavsiye ediyorum" dedi. Çift, Marmaris'in özellikle çocuklu aileler için de ideal bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Damat James Brooks ise "Burada harika deneyimler yaşadık, gerçekten insanları, manzarası ve eğlencesi ile çok güzel bir yer, herkes buraya gönül rahatlığı ile gelebilir" şeklinde konuştu.

İngilizler sadece düğün için değil, hatıralar için geliyor

Gelinin İngiltere'den gelen bir yakını ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve gördükleri karşısında çok etkilendiğini dile getirerek "Bu düğün sayesinde Türkiye'ye geldim. Gördüğüm kadarıyla harika bir yer. İnsanlar çok nazik, doğa muhteşem. Düğün sonrası Marmaris'i gezmeyi düşünüyorum" dedi.

Bir sezonda 60'a yakın yabancı düğün

15 yıldan fazladır Marmaris'te düğün organizatörlüğü yapan Döne Yörük, bir sezonda yaklaşık 60 yabancı düğün yaptıklarını belirterek, "Büyük bölümü İngiltere'den geliyor. Zaman zaman Jamaika'dan, Nijerya'dan gelenler de oluyor" dedi. Yörük, yabancı çiftlerin Türkiye'yi tercih nedenlerini "İngilizler Marmaris'i çok seviyor, doğası, havası, denizi zaten apayrı. Ayrıca burada evlilik belgeleri Türkiye ile İngiltere arasında yapılan anlaşma sayesinde karşılıklı olarak geçerli. Önceden İzmir'e gidilmesi gerekiyordu, şimdi Marmaris'te birkaç saat içinde evraklar hazırlanıp başvuru yapılabiliyor. Üstelik maliyetler İngiltere'nin dörtte biri kadar" şeklinde anlattı.

"Marmaris birkaç videodan ibaret değil"

Yörük, son zamanlarda sosyal medyada çıkan bazı olumsuz içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bir sezonda İngiltere'den en az 150 kişiyle görüşüyoruz, hiçbiri Marmaris hakkında olumsuz bir yorum yapmadı. Bazı videoların etkisiyle olumsuz algılar oluşsa da, burası sadece birkaç mekandan ibaret değil. Çok sayıda kaliteli ve elit mekanımız var. İnsanlar geri geliyor çünkü gerçekten memnun kalıyorlar" dedi.

"Gelenler yüzlerinde tebessümle ayrılıyor"

Marmaris'te düğün etkinliklerinde görev alan DJ Mehmet Koçer ise "Marmaris'in doğası, denizi, güneşi ve müziği bir araya geldiğinde ortaya unutulmaz anlar çıkıyor. Misafirlerin ilk tepkisi hep aynı; büyük bir gülümseme. Olumsuz haberler bizi üzüyor ama gerçek şu ki Marmaris hala o sıcak ve samimi yer olmaya devam ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris, Yabancı Çiftlerin Düğün Tercihi - Son Dakika

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