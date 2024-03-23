Marmarisliler Baharın Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmarisliler Baharın Keyfini Çıkarıyor

Geniş Video İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Sahillerde doluluk ve canlılık yaşanırken, turizmciler de yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Su sporları merkezi işletmecisi ise önümüzdeki haftadan itibaren sezonun yoğunluğunun başlayacağını ve hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

23.03.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmarisliler baharın keyfini çıkarıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olması ile vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapanların yanı sıra, sezona hazırlanan turizmciler de yeni sezondan umutlu olduklarını belirttiler.

Marmaris'te bahar mevsimi ile özellikle sahillerde doluluk ve canlılık yaşanıyor. Hafta sonu güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıyor, güneşin keyfini çıkartıyorlar. Yazın en eğlenceli aktivitelerinden olan su sporları da hazırlıklarını yapmaya devam ederken su sporları merkezi işletmecisi Cüneyt Aslan; "Önümüzdeki haftadan itibaren sezonun yoğunluğu başlayacak bizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Umarız güzel bir sezon olur, yeni sezondan umutluyuz" dedi.

Marmarisliler Baharın Keyfini Çıkarıyor
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmarisliler Baharın Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı
16:19 Mersin’de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı Mersin'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı
16:17 Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton’dan özür diledi Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 18:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: Marmarisliler Baharın Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement