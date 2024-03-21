Mart ayında yağan kar, çiçek açan badem ağaçlarını beyaza bürüdü
KÜTAHYA - Kütahya'da aralıklarla yağan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabahta devam eden kar yağışı sonrası, meyve bahçeleri eşsiz bir güzelliğe büründü.
Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Ağaçlarındaki kuşburnu ve çiçek açan baden ağaçlarının karlı durumu, tatmin bir görüntü oluşturdu.
Kadir İmrak ve Hüseyin Yıldırım isimli vatandaşlar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Bilindiği gibi, bu sene kar yağışı yeterli derecede değildi. Martta yağan kar da bizleri sevindirdi. Ancak başta baden ağaçları olmak üzeri birçok meyve ağacı çiçek açtı. Don olursa çiçek açan meyve ağaçları zarar görür" diye konuştular.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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