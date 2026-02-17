Maryland'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Maryland'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

17.02.2026 08:38
Maryland'daki bir alışveriş merkezi yakınında gerçekleşen saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Batı Baltimore bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD ülkenin Rhode Island eyaletindeki bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışırken, bu kez Maryland eyaletinden silahlı saldırı haberi geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Liberty Heights Caddesi'nin 2400 numaralı bloğunda meydana gelen olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi ölmüştü

ABD'nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştı. Polis, kendini öldürdüğü değerlendiren saldırganın Roberta Esposito adını da kullanan 57 yaşındaki Robert Dorgan olduğunu açıklamıştı. - MARYLAND

Kaynak: İHA

