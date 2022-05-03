Masal kahramanları ile bayram kutlaması - Son Dakika
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Masal kahramanları ile bayram kutlaması

03.05.2022 11:17
Masal kahramanları ile bayram kutlaması

Gölcük Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde masal kahramanı maskotlarla sokak sokak gezerek dağıttıkları şekerle ilçedeki çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Gölcük Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde masal kahramanı maskotlarla sokak sokak gezerek dağıttıkları şekerle ilçedeki çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Gölcük'te yaşayan çocuklar, Gölcük Belediyesi'nin sürprizi ile bayram mutluluklarını ikiye katladı. Özel olarak kurulan seyyar gösteri ekipleri, sokak sokak gezerek dağıttıkları şekerler ve seslendirdikleri şarkılarla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Seyyar araç üzerinde sokak aralarında çocuk şarkıları seslendirerek ilerleyen ekipler, bayram coşkusu yaşayan çocukların mutluluklarına ortak oldu. Çocukların aileleri ise evlerinin balkonundan bayram eğlencelerine alkış tuttu. Seyyar ekipteki masal kahramanı maskotları ile oyunlar oynayan çocuklar, bayram coşkularına ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti.

Gölcük Belediyesi tarafından çocuklara özel hazırlanan bayram etkinlikleri bayramın 2 ve 3'üncü günlerinde de devam edecek. - KOCAELİ

Masal kahramanları ile bayram kutlaması
Masal kahramanları ile bayram kutlaması
Masal kahramanları ile bayram kutlaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Masal kahramanları ile bayram kutlaması - Son Dakika


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