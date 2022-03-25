Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor - Son Dakika
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Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor

25.03.2022 09:48
Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor

Bursa'da lise 2 sınıf öğrencinin seslendirdiği masallar çok beğeniliyor.

Bursa'da lise 2 sınıf öğrencinin seslendirdiği masallar çok beğeniliyor. Çocuklar ablalarından masal dinlemek sıraya giriyor.

Ahmet Vefikpaşa Anadolu Lisesi Öğrencisi Selina Avşin Öztelli, öğretmenlerinin uyarısıyla sesinin farklı olduğunu keşfetti. Dikkat çekici ses tonuna sahip olan öğrenci masallar seslendirmeye başladı. Evde kardeşlerine ve akrabalarının çocuklarına masallar anlatmaya başladı. Öztelli'nin ses tonuyla anlattığı masalları çok seven çocuklar sürekli masal dinlemek için kendisine rica bulunmaya başladı. Usta seslendirmeciler gibi masalları anlatan lise öğrencisi ileride iyi bir seslendirme sanatçısı olmayı hedefliyor.

Masal seslendirmeyi çok sevdiğini ifade eden Selina Avşin Öztelli, "Çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum. Ben çocuklara değil büyüklerin içinde saklı olan çocuğa da hitap etmek istiyorum. Ses tonumun farklı olduğunu söylüyorlar. Ses tonumun farklı olduğunu öğretmenlerimin uyarıları sonrasında fark ettim. Masallar anlatırken farklı ses tonları çıkartabiliyorum. Evde kardeşlerime ve okulda etkinliklerde masal seslendiriyorum çok beğeniliyor" dedi. - BURSA

Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor
Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor
Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor

YORUMLAR
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Anadolu Lisesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor - Son Dakika


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