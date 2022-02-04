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MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi - Son Dakika

MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi

04.02.2022 15:18
MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yoğun yağış uyarısının ardından Manisa merkezdeki sulama kanalları ve dere yataklarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yoğun yağış uyarısının ardından Manisa merkezdeki sulama kanalları ve dere yataklarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen yoğun yağış uyarısının ardından teyakkuza geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde dere yataklarında ve sulama kanallarında sağlıklı su akışının sağlanması için kriz masası oluşturuldu. Ekipler, mesai mefhumu gözetmeksizin Manisa merkezde Atatürk, Nurlupınar, Kuşlubahçe Mareşal Fevzi Çakmak, Turgut Özal ve Barbaros Mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, yağışlı havaların Manisalılara sorun teşkil etmemesi için her an görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun yağış uyarısı sonrasında ekiplerimizi koordine ettik. Ekiplerimiz 2 Şubat'ta Manisa merkezdeki dere yatakları ve sulama kanallarında herhangi bir taşkın yaşanmaması için gece-gündüz demeden rüsubat dediğimiz malzemeleri temizledi ve temizlemeye de devam ediyor. Biz, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için her an görevimizin başındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda ekiplerimiz yağışlı hava bitene kadar sahada olmaya devam edecek" dedi. - MANİSA

MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi
MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi
MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi
MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi
MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Meteoroloji, Manisa, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ'den dere yataklarında yağış mesaisi - Son Dakika


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