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MASKİ'den yağmur suyu ızgaralarında yoğun mesai

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü ani ve aşırı yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe ve Peker mahallelerinde yağmur suyu ızgara temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarından önce yaşanan sorunlardan bahseden Kuşlubahçe mahalle esnaflarından Mustafa Avcı, "Şu anda yağmur suyu sorunumuz kalktı, koku sıkıntısı da gitti. Birikmiş olan pislikler de Ferdi Başkanımız sayesinde alındı, teşekkür ederiz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ani ve aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla yol güzergahlarındaki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe ve Peker mahallelerinde temizlik çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde temizlik mesaisine başlayan ekipler, yağmur suyu hatlarının sağlıklı çalışması ve ani yağış durumunda su birikintilerine karşı erken önlem almak için gelişigüzel atılan atıkları, rüzgar nedeniyle ızgaralara biriken ağaç yapraklarını temizledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

"Ferdi Başkan'ımız ilgilendi, temizlik yapıldı"

Önceden yağış olan dönemlerde yağmur suyu ızgaralarının taştığını ve koku probleminin olduğunu ifade eden Kuşlubahçe mahalle esnaflarından Mustafa Avcı, "Mahallemizde önceden sorunlarımız vardı. Yağmur suyu ızgaralarımız taşıyordu. Kanalizasyon hatlarında sorunlarımız ve koku problemi vardı. Yağmur yağdığında içerisinden çöpler çıkıyordu, su taşıyordu. Dükkanımızın karşısında okul var. Veliler çocuklarını okula bırakmak için karşıya geçirirken yola yağmur suyu biriktiği için sıkıntı yaşıyorlardı. Mahallede yeni yapılanmalar da olduğu için altyapı yetersiz geliyordu. Sağ olsun Ferdi Başkan'ımız ilgilendi, temizlik yapıldı. Şu anda yağmur suyu sorunumuz kalktı. En azından artık yağmursuyu yeraltına gidebiliyor, koku sıkıntısı da gitti. Birikmiş olan pislikler de Ferdi Başkanımız sayesinde alındı, teşekkür ederiz" dedi.

"Çöpleri ızgaralara atmayalım"

Çalışmalardan çok memnun olduğunu ifade eden Kuşlubahçe mahalle muhtarı Arif Bayraktar, "Tıkanmalar nedeniyle yağışlı havalarda büyük sorun yaşıyorduk. MASKİ ekiplerine başvurduğumda hemen dönüş yaptılar. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Ekipler ızgaralarla ilgileniyor, açmaya çalışıyor ve gayret gösteriyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum. Bir uyarım da mahalleliye; lütfen çöpleri ızgaralara atmayalım. Çünkü tıkanmalar ve kötü sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi.

"Manisa'mıza hep birlikte sahip çıkalım"

Izgara temizlik çalışmalarının rutin olarak sürdüğünü ifade eden Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personellerinden Yılmaz Gürel, "Günlük olarak ızgara temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ancak vatandaşlarımıza da görev düşüyor, lütfen çöpleri ızgaralara değil çöp kutularına atalım. Manisa'mıza hep birlikte sahip çıkalım, temiz tutalım" dedi.

Çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür eden Kuşlubahçe Mahalle sakinlerinden ve esnaflarından Polat Matracı ise, "Izgaralar temizlenmediği zamanlarda su baskını oluyor ve etrafı kötü koku sarıyor. Fareler gün yüzüne çıkıyor. Dükkanlar alçakta kaldığı için su baskınları yaşanıyor. Ekipler sağ olsun ilgileniyorlar, ızgaralar temizleniyor. Çalışma nedeniyle Ferdi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni başkanımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Temizlik çalışmalarıyla birlikte yağışlarda yaşanan olumsuzlukların asgari düzeye indiğini vurgulayan Peker Mahalle muhtarı Saffet Taşkıncan, "Özellikle Avni Gemicioğlu Caddesi ve tren yolu arasındaki apartmanların zemin katları kot farkından dolayı aşağıda kalıyor. Bu nedenle aşırı yağışlarda buralara su basıyor. Temizliklerle birlikte bu risk asgari düzeye iniyor. Çalışmalardan bu nedenle memnun kalıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Aşırı yağışlı dönemlerde sorunlar yaşandığını ifade eden Peker Mahallesi esnaflarından Emel Ertop, "Izgaralar önceden taşıyordu. Özellikle aşırı yağışlarda sokağın başında büyük su birikintisi oluyordu, bazı evlerimizi su basıyordu. Bu nedenle çalışmalardan memnunuz. Ferdi Başkanımızı çok seviyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Hizmetlerden memnun olduğunu belirten Peker mahalle sakini Bahar Akar, "Uzun zamandır bu mahallede yaşıyoruz. Temizlik çalışmaları güzel oldu. Mazgallar baya dolmuştu. Hizmet aldıkça daha çok memnun kalıyoruz. Ferdi Başkan'ın başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.