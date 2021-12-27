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MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı - Son Dakika

MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı

27.12.2021 17:58
MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ilçelerde görev yapan sayaç okuma ve açma kesme personeline yönelik Yılsonu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ilçelerde görev yapan sayaç okuma ve açma kesme personeline yönelik Yılsonu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Programa MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da katılarak personelin yeni yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ilçelerde görev yapan sayaç okuma ve açma kesme personeline yönelik Yılsonu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Genel Müdür Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, ilgili şube müdürleri ve merkez ilçelerde görev yapan saha personeli katıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Burak Aslay, saha personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Personele endeks okumada yaşanılan zorluklar, kaçak su kullanımı tespitleri ve çözümleri hakkında saha sorumluları tarafından bilgiler verildi.

Genel Müdür Aslay, personelin yeni yılını kutladı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını personele ileterek, yeni yıllarını kutladı. Genel Müdür Aslay, "Abone İşleri Dairesi Başkanlığımız çok önemli bir birim. Su hizmeti sağlandığı sürece bu hizmetin vatandaşa yansıyan yüzü sizlersiniz. Vatandaşla olan temasımız sizlersiniz. Vatandaşlarımız sizleri görerek, sizlerle diyalog kurarak MASKİ'nin yüzünü de görmüş oluyor. Bu yüzden sizlerin sahadaki performansı, vatandaşlarla olan diyalogunuz, hal ve tavırlarınız bizim için çok önemli. Cumartesi, Pazar, Bayram, tatil demeden 7/24 bir görev sürdürüyoruz. Ne kadar bir kamu kurumu olsak da yapmış olduğumuz görev saat 8 ile 5 arasında sınırlı kalmıyor. Mesai mefhumu gözetmeden tüm kurumumuz bu cihetle çalışıyor. Tekrardan emekleriniz için elinize sağlık. Allah razı olsun hepinizden" diye konuştu.

"Personelimiz vasıtasıyla her yerde varız"

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, hem kaçak kullanım tespiti hem de endeks okuma anlamında personelin 2021 yılında çok iyi bir performans gösterdiğini belirtti. Daire Başkanı Akbaş, "Bizler MASKİ'nin, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yansıyan yüzüyüz. Her eve, her ticarethaneye giriyoruz. Her yerde sizler vasıtasıyla varız. Allah razı olsun emekleriniz için. Toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı
MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı
MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı
MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı
MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Mevla, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MASKİ'den yılsonu değerlendirme toplantısı - Son Dakika
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