MASKİ, Zeytinliova'da vatandaşı dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

MASKİ, Zeytinliova'da vatandaşı dinledi

27.06.2022 12:23
MASKİ, Zeytinliova'da vatandaşı dinledi

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya MASKİ Genel Müdürlüğü de katılım göstererek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Akhisar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon çerçevesinde Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve kurum temsilcilerinden oluşan heyet Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde vatandaşla bir araya geldi. Toplantıya MASKİ İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan, Projeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kadri Akkurt, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden İlker Kılıç, MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Tekinol da katılım sağladı.

Kaymakam Sabit Kaya'nın açılış konuşmasının ardından vatandaşa tek tek söz verilerek talepleri dinlendi. Toplantının devamında talepler doğrultusunda ilgili kurumların temsilcilerine söz verildi. Kurum temsilcileri de sorumluluk alanları içerisinde bulunan konularla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. MASKİ heyeti sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlıklarına bildirmek üzere gerekli notları aldı. Toplantının sona ermesiyle birlikte MASKİ heyeti, Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir ile bir araya gelerek talepler ve öneriler konusunda istişarede bulundu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Kattı Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Kattı Akhisar Belediyesi'nden İlçeye Yeni Güreş Alanı Akhisar Belediyesi'nden İlçeye Yeni Güreş Alanı
Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zeytinliova, Sabit Kaya, Akhisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MASKİ, Zeytinliova'da vatandaşı dinledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: MASKİ, Zeytinliova'da vatandaşı dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement