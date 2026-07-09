MASSAD Başkanı Bozcan, Kent Konseyi başkanlığına adaylığını açıkladı

Maden, Alacakaya, Sivrice, Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD) Başkanı Sabahattin Bozcan, Kent Konseyi başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kent genelinde çalışmaları ve projeleriyle dikkat çeken MASSAD Başkanı Sabahattin Bozcan, Kent Konseyi başkanlığına adaylığını açıkladı. Elazığ'a daha güçlü bir şekilde hizmet edebilmek adına Elazığ Kent Konseyi başkanlığına adaylığını açıkladığını dile getiren Bozcan, "Hayatım boyunca makam değil, hizmet peşinde oldum. İnsanımıza faydalı olmayı, ortak aklı öncelemeyi ve şehrimizin geleceği için çalışmayı ilke edindim. Görev yaptığım Harput Devlet Hastanesi, Kovancılar Devlet Hastanesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Askeri Hastane ve Ruh Sağlığı Hastanesinde yöneticilik yaparken vatandaşlarımızın sorunlarını yakından tanıma fırsatı buldum. Yaklaşık 30 yıldır sosyal alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettim. 10 yıl Harput Sağlık spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttüm. Son 10 yıldır da mültecilerin sorunlarının çözümü için çeşitli çalışmalarda bulundum. MASSAD çatısı altında ise şehrimizin geleceğine katkı sunacak önemli projeleri kamuoyunun takdirine sunduk. Bunlar; Arıcak Akdağ'ın yaz ve kış turizmine kazandırılması, Alacakaya Baltaşı-Yapay Şelale arasında yaklaşık 8 kilometrelik tünel yapılması, Hazar Gölü'ne kongre merkezi kazandırılması, Hazar Gölü çevresinin arıtılması ve çevre koruma projesi, Milli Eğitim Akademisi'nin Hazar Gölü çevresinde kurulması, Hazar Gölü'ndeki Tavşan Adası'nın turizme kazandırılmasıdır. Bu projeler kamuoyunda ilgi görmüş ve şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar olarak değerlendirilmiştir" dedi.

Bozcan, "Yaptığımız hizmetler neticesinde birçok sivil toplum kuruluşumuz, derneğimiz ve vakfımız bizlere Kent Konseyi başkanlığı için aday olmamız yönünde teveccüh göstermiştir. Ailemle ve yol arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda bu kutsal göreve aday olma kararı aldım. Bu süreçte belediye başkanımızla, valiliğimizle, üniversitemizle, kamu kurumlarımızla, oda başkanlarımızla, muhtarlarımızla, amatör spor kulüplerimizle ve yüzlerce sivil toplum kuruluşumuzla görüşmeler gerçekleştirdim. Seçim gününe kadar da bu istişarelerimizi sürdüreceğiz. Çünkü inanıyorum ki Elazığ'ın geleceği ortak akılla inşa edilecektir. Kent Konseyi; ayrıştıran değil birleştiren, eleştiren değil çözüm üreten, sadece konuşan değil proje geliştiren bir anlayışla yönetilmelidir. Eğer sizlerin desteğiyle bu göreve layık görülürsem; Kent Konseyimizi daha aktif, daha katılımcı ve daha üretken bir yapıya kavuşturacağız. Belediyemize, Valiliğimize ve İl Özel İdaremize yol gösterecek, şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak projeler hazırlayacağız. Gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, muhtarlarımızın, meslek odalarımızın ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızın fikirlerini Kent Konseyinde buluşturacağız. Hiç kimsenin siyasi görüşüne, dünya görüşüne veya yaşam tarzına bakmadan Elazığ ortak paydasında herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Bizim sevdamız makam değil, Elazığ'dır. Bizim hedefimiz ayrışmak değil, birlik olmaktır. Bizim anlayışımız ben değil, biz anlayışıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ