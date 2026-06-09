MASSAD'dan Hazar Gölü için Koruma Planı Çağrısı - Son Dakika
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MASSAD'dan Hazar Gölü için Koruma Planı Çağrısı

MASSAD\'dan Hazar Gölü için Koruma Planı Çağrısı
09.06.2026 10:07
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MASSAD, Elazığ'da ham maddenin yerinde işlenmesi ve Hazar Gölü için koruma planı istedi.

Maden, Alacakaya, Sivrice, Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD), Elazığ'ın güney ilçelerinde ham maddenin yerinde işlenerek katma değer üretilmesini talep ederken, Hazar Gölü için de çarpık yapılaşmayı önleyecek "İstanbul Boğazı" modeli bir özel koruma planı çağrısında bulundu.

MASSAD, Elazığ'ın güney koridorunda yer alan ilçelerin geleceğini değiştirecek kapsamlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice ilçelerinin sadece birer yatırım sahası değil, insan odaklı birer yaşam merkezi haline gelmesi gerektiği belirtilen Başkan Sebahattin Bozcan, bölgenin maden rezervlerinin yerinde işlenmesi gerektiği vurguladı. Bozcan ayrıca İstanbul Boğazı'na uygulanan özel koruma planının bir benzerinin ivedilikle Hazar Gölü için de uygulanması gerektiğine ifade etti.

Bölgenin geleceğine yön vermek istediklerini ifade eden Başkan Bozcan, "Bizim meselemiz sadece yol, bina ya da yatırım meselesi değildir. Bizim meselemiz insanımıza insanca yaşanacak bir hayat sağlamaktır. Elazığ, Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice toprakları sıradan yerler değildir. Bu topraklar Türkiye'nin yer altı zenginliğinin kalbidir. Biz bugün buraya bir hayal anlatmaya gelmedik, gerçekçi, uygulanabilir bir kalkınma planı ile geldik. Diyoruz ki, eğer bu bölgeye, Maden'e İzabe Tesisi gibi doğru bir yatırım yapılırsa, entegre tesisler kurulursa, Alacakaya'da paslanmaz krom işlenip dünyaya satılırsa, gençlerimize meslek öğretilip ulaşım altyapısı güçlendirilirse bu bölge sadece ayağa kalkmaz, Türkiye'nin üretim merkezlerinden biri haline gelir. Biz 'Ham madde satmayalım, işleyelim, üretelim, güçlenelim' diyoruz. Gençlerimiz gurbete gitmesin, memleketinde iş bulsun, yuva kursun, köyler boşalmasın, hayat yeniden başlasın istiyoruz. Ben yıllarımı insanların içinde, maden fabrikalarında, hastanelerde, sahada ve sosyal hizmette geçirmiş, insanımızın derdini yakından bilen bir kardeşinizim. Şunu çok iyi biliyorum ki insanımıza fırsat verildiğinde bu millet neler başarır ama fırsat verilmezse en güçlü insan bile çaresiz kalır. İşte biz MASSAD olarak bu çaresizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu proje sadece bir ekonomi projesi değil, bir adalet ve insanı yaşatma projesidir çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ufkuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bozcan, İstanbul Boğazı'na uygulanan özel koruma planının bir benzerinin ivedilikle Hazar Gölü için de uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, "Buradan yetkililere açık çağrımızdır, gelin bu bölgeyi birlikte ayağa kaldıralım, bu potansiyeli heba etmeyelim. Elazığ'ı, Maden'i, Alacakaya'yı, Arıcak'ı ve Sivrice'yi hak ettiği yere taşıyalım. Bugüne kadar çok proje anlattım, bugün ise MASSAD Derneği olarak farkımızı ortaya koyan yeni bir projemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Boğazı'na uygulanan özel koruma planı, acilen Hazar Gölü içinde uygulansın yoksa bölgedeki çarpık yapılaşmanın ve ruhsatsız binaların önüne geçilemez. Son olarak şunu söylüyorum, biz tabela derneği değiliz. Biz konuşan değil, yapan bir anlayışın temsilcisiyiz. Hazırız, projemiz hazır, irademiz hazır. Yeter ki bu milletin umuduna sahip çıkılsın" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MASSAD'dan Hazar Gölü için Koruma Planı Çağrısı - Son Dakika

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