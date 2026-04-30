Matematik Müzesi öğrencileri ağırlamaya devam ediyor

Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi, her sınıftan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik'te 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla yıllardır öğrencilere kapılarını açan Matematik Müzesi, gerek devlet okulları gerek özel okul öğrencilerinden oluşan heyetleri misafir ediyor. Bilecik Belediyesi araçlarıyla okullarından alınan yüzlerce öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde matematik dersindeki birçok konu hakkında bilgi alma imkanı buluyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere şu ana kadar binlerce öğrencinin ağırlandığı Matematik Müzesinde çocuklara deneyerek ve öğrenerek matematiği öğrenme fırsatı sunuluyor. Onlarca görsel öğe ve sistematiğin bulunduğu Matematik Müzesinde sayı tabloları, altın oran, kümeler, Mimar Sinan Köprüsü, açılar, perspektif ve kavrama yönelik birçok matematik materyali bulunuyor. - BİLECİK