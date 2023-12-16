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Matthew Perry'nin otopsi raporunda ketaminin etkileri açıklandı - Son Dakika
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Matthew Perry'nin otopsi raporunda ketaminin etkileri açıklandı

Friends dizisinin unutulmaz oyuncusu Matthew Perry'nin otopsi raporunda, ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Perry, alkol bağımlılığı ile mücadele ederken, dizinin çekimleri sırasında alkol ve uyuşturucu nedeniyle bazı anılarını kaybettiğini söylemişti.

Matthew Perry\'nin otopsi raporunda ketaminin etkileri açıklandı
16.12.2023 - 13:12,
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Friends dizisinin unutulmaz oyuncusu Matthew Perry'nin otopsi raporunda "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD yapımı komedi dizisi Friends'in Chandler Bing karakteri ile hafızalara kazınan ve 28 Ekim'de Malibu'daki evinin jakuzisinde ölü bulunan Matthew Perry'nin otopsi raporu açıklandı. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğan Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Kanında, ketamin bulunan oyuncunun daha sonra jakuzide boğulduğu kaydedildi. Oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirildi.

Alkol bağımlılığı ile mücadele ediyordu

Perry, Friends dizisi ile yakaladığı şöhretinin zirvesindeyken alkol bağımlılığı ile mücadele ediyordu ve defalarca rehabilitasyona gitmişti. Perry, 2016 yılında verdiği bir röportajında, Friends'in çekimleri sırasında alkol ve uyuşturucu nedeniyle dizinin 3 yılını hatırlayamadığını söyledi.

Altı gencin New York'ta yaşadıklarını anlatan Friends dizisi, 1994-2004 yılları arasında geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla izlendi. 52,5 milyon kişinin izlediği final bölümü ise ABD'de 2000'li yıllarda en fazla izlenen TV dizi bölümü oldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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