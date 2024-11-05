Mavi Balina-24 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Mavi Balina-24 Tatbikatı Başladı

Mavi Balina-24 Tatbikatı Başladı

Mavi Balina-24 Tatbikatı, Aksaz'da 11 ülkeden gözlemciyle denizaltı eğitimi için başladı.

05.11.2024 11:53
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İki yılda bir Türkiye ev sahipliğinde Donanma Komutanlığı tarafından icra edilen, Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ağırlıklı eğitimlerin icra edildiği 11 farklı ülkeden gözlemcinin katıldığı Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısı ile başladı.

Mavi Balina - 24 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları, ABD ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden Deniz Karakol Uçakları ve 11 farklı ülkeden gözlemcilerin katılımıyla 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz'de icra edilecek.

Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı ile ilgili olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Türk ve NATO unsuru ülkelerin komutanlarının katıldığı brifingde Mavi Balina Tatbikatı ile ilgili bilgiler verdi.

Tuğamiral Yılmaz brifingde yaptığı konuşmada, "İleri seviye denizaltı harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu fiili deniz eğitimleri icra edilecektir. Denizaltı Savunma Harbi, Hava, Su Üstü ve Denizaltılar tarafından icra edilen bilgi ve istihbarat paylaşımına dayalı bir su altı harekatıdır. Tespit, sınıflandırma, teşhis ve izleme safhalarından denizaltı savunma harbinde dost olmayan denizaltıya karşı gelişmiş su altı sensör ve silahları kullanılmaktadır. Tatbikatın beşinci safhasında Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda katılımcıların iştiraki ile tatbikat sonu değerlendirme toplantısı, basın brifingi, savunma sanayi firmalarının tanıtım faaliyetleri, gelişen teknolojinin su altı harbine etkisi temalı akademik panel icra edilecektir" dedi.

Doğu Akdeniz Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı'na Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 denizaltı, 3 fırkateyn, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 1 akaryakıt ikmal gemisi, 1 denizde ikmal muhabere destek gemisi, 2 kurtarma gemisi, 4 deniz karakol uçağı, 7 helikopter toplam 25 unsurla; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8/10 F-16 savaş uçağıyla, NATO Daimi Görev Grubu - 2 adına İspanya 1 fırkateyn, 1 lojistik destek gemisiyle; Kanada, Yunanistan, Türkiye birer fırkateyn, Dost Müttefik Ülkeler adına ABD ve Pakistan birer deniz karakol uçağı ile katılıyor.

15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek tatbikatta, Aksaz ve Dalaman'da kuvvetlerin toplanması ve liman faaliyetleri, Doğu Akdeniz'de denizaltı savunma harbi eğitimlerinin icra edilmesi ve Aksaz'da tatbikat sonu değerlendirmesinin yapılması yer alıyor.

Gerçekleştirilen brifinge Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Lojistik Destek Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates ve görevli personel katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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