Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı - Son Dakika
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Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı

31.05.2022 14:36
Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin engelli ve ailelerine ücretsiz konaklama ve dinlenme hizmeti verdiği Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, yaz kamplarına hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin engelli ve ailelerine ücretsiz konaklama ve dinlenme hizmeti verdiği Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, yaz kamplarına hazırlanıyor.

Türkiye'de sadece engellilere özel tek tesis unvanına sahip Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ilgi sürüyor. Canik ilçesinde denizin doldurulmasıyla kazanılan 10 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, engelli ve refakatçı ebeveynine 9 yıldır kesintisiz hizmet sunuyor.

2 bin 200 metrekare kapalı alanda idari bina, restoran, kafeterya, eğitim verilen 'Engelsiz Çocuk Evi' ile 34 kişinin konaklayabileceği 17 ahşap ev bulunuyor. Açık alanda ise engelliler için özel tasarlanan asansörlü havuzun yanı sıra plaj da yer alıyor. Verilen aparatlar sayesinde rahatça yüzebilen engelliler, havuzun keyfini çıkarıyor.

İl ve ilçelerdeki engelli vatandaşların stres atıp sosyalleşmeleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, her yıl yaz kampları düzenliyor. Bu 'Kampta Hayat Var Projesi' kapsamındaki 4 günlük kamplara katılmak isteyen engelliler, özel donanımlı araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor. Kampta eğlenceli zaman geçiren engellilere ayrıca şehrin tarihi ve turistik mekanları da gezdiriliyor.

1100 engelli ve ailesi yararlanacak

'Bu Kampta Hayat Var Projesi' kapsamında Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak 4'er günlük yaz kamplarından toplamda 1100 engelli ve ailesi yararlanacak. 17 oda ve 34 yatak kapasitesi, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun, spor ve eğlence alanların bulunduğu tesiste bakım onarım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, havuzda deforme olan fayansları yenisiyle değiştirerek, ahşap evleri boyuyor. Korkuluklar ise yenilenerek daha güvenli hale getirildi.

Engelli bireylere yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her türlü kolaylığı ve konforu sunmaya devam edeceklerini söyledi. Elektrikli şarj istasyonlarının akülü araç kullanan engelli vatandaşların ulaşım koşullarını artırdığını dile getiren Başkan Demir, yaz mevsimini iyi değerlendirmeleri için de ücretsiz dinlenme imkanı sunduklarını kaydetti. 'Bu kampta Hayat Var Projesi' ile ilçelerimizde yaşayan engelli bireylerimizi 4 gün boyunca tesisimizde ağırlıyoruz. Çeşitli aktivitelerle de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz, kampa katılmayan engelli vatandaşımızın kalmamasıdır. Şuan da tadilatlarını tamamlamak üzereyiz. Ardından guruplar halinde hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı
Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı
Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı
Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı
Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı

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Kaynak: İHA

Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mavi Işıklar'da yaz hazırlığı - Son Dakika


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