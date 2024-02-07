Mavi Şirketinden Müdürün Cumhurbaşkanına Hakaret İçeren Paylaşımıyla İlgili Açıklama

Mavi isimli giyim şirketinde şube müdürü olarak görev yapan Müjde Çapar İnan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz ifadeleriyle ilgili şirketten açıklama yapıldı.
Mavi mağaza zincirindeki bir şubede müdür olarak görev yapan Müjde Çapar İnan isimli kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı. Sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan kadın, adli makamlara sevk edilmiş, 'yurt dışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü imza verme' şartı ile adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Konuya ilişkin Mavi'den açıklama geldi. Açıklamada paylaşımın çalışanın kişisel hesabından yapıldığı ifade edilerek, "4 Şubat Pazar günü bir çalışanımızın bireysel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Söz konusu paylaşımda yer alan görüş ve ifadeler tamamen kişiseldir. Şirketimiz ile hiçbir bağı olmayan bu paylaşımın çeşitli mecralarda Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile dolaylı olarak ilişkilendirilmesi nedeniyle itibarımız zarar görmektedir" denildi.
Açıklamanın devamında ise, "Mavi, etik ilkeleri uyarınca tüm çalışanlarından öncelikle saygılı ve saygın bireyler olmalarını beklemektedir. İlgili paylaşımda yer alan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik uygunsuz ifadeler, Mavi'nin kurumsal kültürüne aykırı olup kabul edilemez niteliktedir. Bu çerçevede konunun acilen şirketimizin etik kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınmakta olduğunu bilginize sunarız" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Son Dakika › Yerel › Mavi Şirketinden Müdürün Cumhurbaşkanına Hakaret İçeren Paylaşımıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?