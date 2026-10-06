Mayın Filosu Komutanı Çevik, NUSRET-2026 öncesi İzmir Büyükşehir\'i ziyaret etti

İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı öncesinde Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik ve beraberindeki askeri heyet İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla 6-16 Ekim 2026 tarihlerinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de düzenlenecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı öncesinde Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik ve beraberindeki askeri heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Çevik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile bir araya geldi. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez de yer aldı. Başkan Vekili Yıldır, görüşmede tatbikatın kapsamı ve hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Babasının da asker olduğunu belirten Yıldır, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik ise İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilecek tatbikatın planlaması ve hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Çevik, NUSRET-2026 kapsamında yurt dışından kente gelecek askeri personelin tatbikat görevlerinin yanı sıra İzmir'i tanımak için de fırsat bulacağını ifade etti.