Mayın Temizleme Eğitimi Başladı

Yerel

Ukrayna- Rusya savaşı esnasında Karadeniz'e dökülen deniz harp mayınlarının savaş sonrasında temizlenmesinde görev alacak personel, "Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri" eğitimi icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Karadeniz'e dökülen deniz harp mayınlarının savaş sonrasında temizlenmesinde görev alacak personelin eğitimine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Karadeniz'e dökülen deniz harp mayınlarının savaş sonrasında temizlenmesinde görev alacak personelin birlikte çalışabilirliğine yönelik olarak Hafif Otonom Su Altı Aracı (HOSA) Eğitim Sahası'nda Mayın Harbi Dalgıçları, HOSA Timi ve Eğitici SAS Komandosu ile TCG Akçay mayın avlama gemisi, 'Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri' eğitimleri gerçekleştirdi" denildi. - ANKARA