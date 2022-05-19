Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi

19.05.2022 16:32

Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi Karabük'te hava sıcaklıklarının 15 derece düşmesinin ardından yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar yağdı.

Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi

KARABÜK - Karabük'te hava sıcaklıklarının 15 derece düşmesinin ardından yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar yağdı.

Karabük'te, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar, Mayıs ayının sonlarına doğru yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezi ile Ovacık İlçesinin yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı.

Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Ovacık'ın Beydilli köyünde yaylada hayvanlarını otltan Orhan Demir, kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Cep telefonunun kamerasıyla kayda girip kar yağışını kayıt altına alan Demir, " Şaka değil gerçek. 5. ayın 19'u. Kar yağmaya başladı" diyerek o anları sosyal medyasından takipçileri ile paylaştı.

Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi
Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi
Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi
Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi

YORUMLAR
500
Bolu'nun yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı Bolu'nun yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı
Kaynak: İHA

Karabük, Mayıs, kar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:51:06. #1.13#
SON DAKİKA: Mayıs ayında Karabük'te kar sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement