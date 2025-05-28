Mayıslar'da Hıdırellez Bayramı coşkusu

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesinde Hıdırellez Bayramı kutlandı.

Sarıcakaya ilçesindeki mikro iklimiyle 'İç Anadolu'nun Akdenizi' olarak bilinen doğa harikası yerlerinden Mayıslar mahallesindeki geleneksel Hıdırellez Bayramı etkinliği bu yıl da yapıldı. Muhtarlıklar ve ve mahalle halkı tarafından organize edilen etkinliğe, mahalle sakinleri yanı sıra gurbetteki Mayıslılar, civar mahalle sakinleri ve misafirler katıldı.

Mayıslar Mahalle Muhtarı Taner Kurt, etkinliği muhtarlar, azalar ve halkla beraber organize ettiklerini, her sene sırayla yemekler yaptıklarını söyledi. Kurt, "Köyümüzün, mahallemizin halkla iççice birlik olması için, toplumda beraberlik için bu günü düzenledik. Halkımızda Allah razı olsun bizlere destek çıktı" diye belirtti.

Mahalle sakinlerinden Cahide Arat ise eski Hıdırellez kutlamalarından bahsetti ve "Eskiden Hıdırellez'de dua edilirdi. Yatırlara gider hocalar önümüzde okur bizler de 'Amin amin' derdik. Orada kazanlarla yemek pişerdi. Hayır sevenler böyle hayvanları verirlerdi. Etli pilavları yerdik, ölmüşlerimiz için Allah'a 'Bizi susuz bırakma' diye dua edilirdi. Şimdi eskisi gibi olmuyor" dedi.

Laçin Mahalle Muhtarı Nazmi Bayram ise bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan da konuşmasında, "Her yıl geleneksel hale gelmiş Hıdırellez'i bütün vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin çevre mahallelerden vatandaşlarımızın katılımıyla birlik ve beraberlik iklimiyle Mayıslar'da beraber gerçekleştiriyoruz. Burada vatandaşlarımızla beraber birlikte olmak ziyadesiyle bizleri mutlu ediyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklere Sarıcakaya kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Süleyman Yener, Sarıcakaya AK Parti ilçe Başkanı Hikmet Aknur, mahalle muhtarları, davetliler ve Mayıslılar katıldı.