Maymunlara pastalı yaş günü kutlaması - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin açılışının 23. yaş günü kutlamalarına katılan çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları meyveli pastaları maymunlara ikram etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve dünya standartlarında bir bahçe olarak yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, kuruluşunun 23'üncü yılını kutladı. Yaklaşık 218 bin metrekare alanda 136 türden 1200'e yakın hayvanın bulunduğu Hayvanat Bahçesi'nin 23'üncü yaş günü kutlaması öğrencilerinin iştirakiyle renkli geçti. Çocuklar, krem şanti ve çeşitli meyveler kullanarak, kendi el emekleri ile birbirinden farklı yaş pastalar hazırladı. Hazırlanan nefis yaş pastalar daha sonra görevliler tarafından Habeş maymunlarının bulunduğu alana yerleştirildi. Çocuklar maymunların pastalarla buluşma anını merakla beklerken, kapıları açılan maymunlar, saniyeler içinde bütün pastaları yedi. Çocuklar da maymunların pasta keyfine 'İyi ki doğdun maymun' sloganları ile eşlik etti.

Böylelikle Bursa Hayvanat Bahçesi yeni yaşına çocukların renklendirdiği etkinlikle girmiş oldu. - BURSA