Mazgala Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Mazgala sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ÇANKIRI - Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da yağmur suyu mazgalına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kedi, doğal yaşam ortamına salındı.