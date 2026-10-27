Maziden Atiye Çanakkale 5. grup açılışı gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Maziden Atiye Çanakkale' projesi çerçevesinde 'Çanakkale'den 15 Temmuz'a: Bağımsızlık Mücadelesi ve Şehadet Ruhu' temalı programın 5. grup açılışı gerçekleştirildi.

'Çanakkale'den 15 Temmuz'a: Bağımsızlık Mücadelesi ve Şehadet Ruhu' temalı programın 5. grup açılışı gerçekleştirildi. Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa; Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Süleyman Can, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta katıldı.

7 ilden 67 öğrenci, 4 bakanlık temsilcisi ve 7 öğretmen olmak üzere toplam 78 katılımcının yer aldığı programda, bağımsızlık mücadelesinin tarihi mirasının ve şehadet ruhunun genç nesillere aktarılması amaçlanıyor.