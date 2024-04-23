MEB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Gazete Çocuk' yayımladı

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazete Çocuk" yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan içinde çocuklar için özel etkinlikler, meraklı minikler için bilimsel bilgiler, öyküler ve daha birçok içeriğin yer aldığı "Gazete Çocuk" yayımlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 farklı okuldan gelen öğrencileri makamında ağırladı, minik gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Gazete "Çocuk"ta yayımlanan röportajda, minik gazeteciler, Bakan Yusuf Tekin'e öğrencilik hayatından, günlük yaşamına birçok soru yöneltti, ortaya eğlenceli diyaloglar çıktı.

Ayrıca, "Gazete Çocuk"ta, spordan bilim dünyasına, sanattan iş dünyasına çocuklar için rol modeli olabilecek ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ile çocuklar için gönderdikleri mektuplar da yer aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden çocukların özenle hazırladığı şiir, deneme, öykü ve resimler de "Yarınlarımızın Kaleminden 23 Nisan" bölümünde minik okurlar için yer buldu. - ANKARA