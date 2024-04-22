MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali Sonuçlandı - Son Dakika
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MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali Sonuçlandı

MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali Sonuçlandı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması' bölge finali, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan 6 okulun yarıştığı finalde, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi bölge birincisi oldu. Yarışmanın amacı, öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri ve Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktarmaktır.

22.04.2024 15:59
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" bölge finali, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan 6 okulumuzun yarıştığı finalde, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi bölge birincisi oldu.

Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen bölge finaline; Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ceyda Gök, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması", mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yetkinliklerini sergilemeleri amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde; 28 gastronomi bölgesinde, 81 ilde bulunan Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencilerinin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri yürütücülüğünde ve Jumbo Ev Gereçleri iş birliğinde düzenleniyor.

Yarışma ile Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda" Yiyecek İçecek" alanındaki öğretmen ve öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını gösterme imkanı bulmaları ve Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktararak kültürel mutfak mirasımıza katkı sunmaları amaçlanıyor.

Erzurum Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan Doğu Anadolu Bölgesi Yarışmasına; Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kars Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzurum Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi, Erzurum Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzurum Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin becerilerini sergilediği ve birbirinden güzel yemeklerin ortaya çıktığı yarışmada bölge birinciliğini Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri kazandı.

Bölge birincisi olan Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi, 5 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'da yapılacak Türkiye finalinde yarışacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Aziziye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali Sonuçlandı - Son Dakika
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