MEB, İSO ve Casper mesleki eğitimde iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Bilişim teknolojileri odaklı mesleki eğitime Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Casper'dan büyük destek geliyor. MEB ve İSO'nun, Casper iş birliğiyle hayata geçirdiği Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) Bilişim Teknolojileri İş Birliği Projesi ile şartları karşılayanlar 6 ay gibi kısa sürede bilişim teknolojileri alanında istihdam imkanı bulacak.

Casper, Milli Eğitim Bakanlığı ve İSO iş birliğiyle Türkiye'nin bilişim alanındaki istihdam atağına destek veriyor. MEB ve İSO iş birliğiyle hayata geçirilen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) çerçevesinde bir adım daha atıldı. Mesleki eğitimlerin Casper'ın tesislerinde gerçekleşeceği ve istihdamın da Casper tarafından sağlanacağı İSO MEİP MESEM Bilişim Teknolojileri İş Birliği Projesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Casper Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aras Fakılı imzasıyla hayata geçirildi.

Casper tesislerinde mesleki eğitim merkezleri öğrencilerine eğitim

Anakart ve cep telefonu üretimini gerçekleştirdiği teknoloji üssünde Türkiye'deki bilgisayar üretiminin de yüzde 80'ini karşılayan Casper, MESEM öğrencilerine Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinde eğitim fırsatını tanıyor. MESEM Bilişim Teknolojileri İş Birliği Projesi çerçevesinde öğrenciler, Casper üretim tesisinde "Bilgisayar ve Cep Telefonu Üretimi", "Bilgisayar ve Cep Telefonu Teknik Servisi" konularında eğitim görecekler. Donanım, teknik servis ve GSM gibi günümüzün önemli yetkinlikleri bağlamında eğitim alacak öğrencilere ayrıca bu eğitimleri sırasında asgari ücretin yarısı kadar ücret de tahsis edilecek.

Başarılı öğrenciler istihdam edilecek

Proje çerçevesinde MESEM öğrencilerine bilişim alanında nitelikli istihdamın kapılarının açılması ve sanayide bilişim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının önemli bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Eğitim programı sonunda gerçekleştirilecek olan yetkinlik sınavı ve mülakatlarda başarı gösteren öğrenciler aranan eleman niteliklerine kavuşurken, Casper'da da doğrudan istihdam fırsatı yakalayacak. Proje konsepti dahilinde yapılacak nitelikli teorik ve uygulamalı eğitimlerle benzer iş birlikleri için bir model oluşturan projenin önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleriyle farklı alanlarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Başvuru için: https://www.kariyer.net/is-ilani/casper-bilgisayar-sistemleri-a-s-genel-basvuru-3030340'f=f15j&utm_source=ats.kariyer.net&utm_medium=referral&utm_campaign=ilan - İSTANBUL