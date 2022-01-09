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Medikal ihtiyacı halk eğitim karşılayacak - Son Dakika

Medikal ihtiyacı halk eğitim karşılayacak

09.01.2022 00:57
Medikal ihtiyacı halk eğitim karşılayacak

Sivas Halk Eğitim Merkezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesi için medikal tekstil ürünleri üretecek.

Sivas Halk Eğitim Merkezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesi için medikal tekstil ürünleri üretecek.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine eğitim hizmeti vermeye devam ediyor. Merkez, meslek sahibi yaptığı kursiyerlerinin öğrenirken kar elde etmelerine de imkan sağlıyor. Her geçen gün üretimini yaptığı ürün çeşidi ve üretim kapasitesini artıran Sivas Halk Eğitimi Merkezi, medikal tekstil ürünleri, maske, halı, dondurulmuş yiyecekler ve pasta üretimi ile 2021 yılında 953 bin TL ciro elde etti. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bazı ürünlerin tedarikini de sağlayan Sivas HEM, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (CÜTF) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin ihtiyacı olan medikal tekstil ürünlerinin üretimini sağlıyor. Geçen yıl, ihtiyaç duyulan bu ürünleri üreten Sivas HEM, yeni yapılan anlaşma ile 2022 yılında da üniversite hastanesi için medikal tekstil ürünlerini üretecek.

Bu kapsamda CÜTF Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve Hastane Müdürü Gülseren Karabey ile bir araya gelen Sivas HEM Müdürü Ramazan Baker, üniversite hastanesi ile HEM'in değişik ürünler ve alanlarda işbirliği yapması kararı aldıklarını dile getirdi. Baker, "Sivas HEM, üniversite hastanesinin ameliyatlarda kullandığı medikal tekstil ürünlerini 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da üretmeye devam edecek. Döner sermaye işletmesi kapsamında üretilen ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı kursiyerlere ödenmekte ve böylece kursiyerler de aile ekonomilerine katkı sağlamakta" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz eğitim ve üretimle kalkınıyor"

Kalkınma için üretimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, meslek liselerinin eğitim temelli üretimle ülke ekonomisine ve üretime önemli katkılar sağladığını, Halk Eğitimi Merkezlerinin de toplumun tüm kesimlerini bu sürece dahil ederek önemli bir başarıya imza attığını dile getirdi. Sivas'ta meslek liselerinin 2020 yılında 3 milyon 522 bin 422 lira, 2021 yılında ise 9 milyon 863 bin 529 liralık ciro elde ettiğine vurgu yapan Aslan, "Meslek liselerimiz ülkemizin hem kalkınmasına hem de üretimine önemli bir katkı sağlıyor. Sivas HEM de, kurs ve üretim faaliyetleri ile bur sürecin içerisinde yer alıyor. Örgün eğitimin dışında, birçok vatandaşımız kurslara katılarak hem meslek sahibi oluyor, hem üretiyor, hem de kazanç elde ediyor. 2021 yılında 953 bin lira ciro elde ederek önemli bir başarıya imza atan Sivas HEM, idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Halk Eğitim Merkezi, Cumhuriyet, Sivas, ciro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Medikal ihtiyacı halk eğitim karşılayacak - Son Dakika


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