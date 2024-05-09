Medipol Hastanesi İnşaatı Durdurulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Medipol Hastanesi İnşaatı Durdurulmadı

Medipol Hastanesi İnşaatı Durdurulmadı

Medipol Sağlık Grubu, Üsküdar Belediyesi'nin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın izin belgesine dayanarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapıldığı belirtildi. Hukuki ve cezai yollara başvurulacağı ifade edildi.

09.05.2024 16:46  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Sağlık Grubu, bazı basın yayın organlarında yayımlanan; Üsküdar Belediyesi'nin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; habere konu alanda yer alan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi'nce onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın 17.08.2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi'ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır.

Hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır

"Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir. Üsküdar Belediyesi'nce inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Belediye Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Medipol Hastanesi İnşaatı Durdurulmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
17:35 Netanyahu’dan Biden’a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız Netanyahu'dan Biden'a silah sevkiyatı yanıtı: Gerekirse yalnız kalırız
17:18 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
17:15 18 yaşındaki Zuhal’in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası 18 yaşındaki Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Medipol Hastanesi İnşaatı Durdurulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement