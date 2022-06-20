Rektörlük makamında gerçekleşen karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından İbrahim Bayrak ve beraberindeki heyet Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık'ı da makamında ziyaret etti. - KÜTAHYA

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcısı Şahmurat Arık, Mehir Vakfı Kütahya Temsilcisi İbrahim Bayrak'a ise, Mehir Vakfı Aile Derneği Başkanı Süreyya Gezginci, Mehir Vakfı Aile Derneği üyeleri Abdurrahman Tekin ve Mustafa Oflaz , Genç Mehir Derneği Başkanı Muhammed Emin Sarı, Genç Mehir Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Adam, Konya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Özeskisi ve Konya Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Hüseyin Büyüksütçü eşlik etti.

Kaynak: İHA

Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Mehir Vakfı'ndan DPÜ yönetimine ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.