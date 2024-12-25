Mehmet Akif Ersoy Vefatının 88. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy Vefatının 88. Yılında Anıldı

Mehmet Akif Ersoy Vefatının 88. Yılında Anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen vefa programında anıldı. Programa Katılan konuşmacılar, Akif'in önemine ve eserlerine değindiler.

25.12.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle düzenlenen vefa programıyla anıldı.

'Mehmet Akif'e Vefa' adıyla KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra KAYÜ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Köker konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda moderatörlüğü üstlenen Rektör Karamustafa, "Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, her zaman olduğu gibi burada da entelektüel kimliğini gösterdi. Bu programın düzenlenmesindeki fikir babası kendisidir. Böyle bir etkinliğin öğrencilerimiz ve toplumumuz için düzenlenmesinde bize öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. 20 Aralık 1873'te dünyaya gelen 27 Aralık 1936'da aramızdan ayrılan Mehmet Akif Ersoy'u yad etmek için buradayız. Yad ederken de eserlerini, kullandığı dili ve yazdığı atmosferi anlamak önemli" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, konuşmasına başka katılacak yerler olmasına rağmen Akif'i anma programına gelmelerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek başladı.

"Mehmet Akif anılıyor ve anlaşılıyor"

Başkan Yalçın, "Ülkelerin tarihinde rol model, lider insanlar çok fazla sayıda olmaz. Ama öyle okkalı bir nokta koymuşlardır ki hiçbir zaman unutulmaz. Mehmet Akif her geçen zaman daha çok anılıyor ve anlaşılıyor. Bu nedenle böyle bir program düzenledik. Rektörümüze de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyük bir Türk şairi"

KAYÜ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Köker ise "Mehmet Akif Ersoy'un yaşamıyla eserleri arasındaki benzerliği değil ayniyeti konuşmak istiyorum. Mehmet Akif büyük bir Türk şairidir. Onun büyüklüğü konuşma dilini büyük bir edebiyat diline çevirdiği içindir" ifadelerini kullandı.

Programda Kayseri Devlet Tiyatrosu sanatçıları Oğuzhan Bağlar ve Elif Arman, milli şairin şiirlerinden pasajlar seslendirdi.

Programın sonunda konuşmacı ve sanatçılara çiçek ve plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Akif Ersoy Vefatının 88. Yılında Anıldı - Son Dakika

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