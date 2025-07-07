Mehmet Budak'ın Geçim Mücadelesi - Son Dakika
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Mehmet Budak'ın Geçim Mücadelesi

Mehmet Budak\'ın Geçim Mücadelesi
07.07.2025 10:03
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70 yaşındaki Mehmet Budak, dolmuşlara bozuk para temin ederek geçimini sağlıyor.

Adana'da uzun yıllar muavinlik yapan 70 yaşındaki Mehmet Budak, şimdilerde ise dolmuşlara demir ve bozuk para temin edip onların verdiği harçlıklarla geçimine katkı sağlıyor. Her gün çuvalla dolmuşlar için demir para taşıyan Yılmaz, 'Piyasada bu paraları bulmakta zorlanıyorum. Dolmuş ve otobüs şoförlerinin demir ve bozuk paraya çok fazla ihtiyacı oluyor. Ben onların o açığını kapatıyorum' dedi.

Kentte yaklaşık 25 sene muavinlik yapan Mehmet Budak, vatandaşların şikayetleri nedeniyle kentteki özel halk otobüsünde muavin uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kaldı. Ayağındaki kemik erimesiye nedeniyle de her işte çalışamayan ve geçim derdine düşen Budak, dolmuş ve otobüslerin ihtiyacı olan demir ve bozuk paraları temin etmeye başladı. Bir süre sonra bunu iş haline getiren Budak, Seyhan Caddesi üzerinde çuvalla 'Bozuk ve demir para alma' noktası kurdu.

Her gün bozuk ve demir paraya ihtiyacı olan dolmuş ve otobüs şoförleri cadde üzerinden geçerken Budak'tan istedikleri kadar parayı almaya başladı.Bozuk para alanlar gönüllerinden ne koparsa da harçlık bırakarak yoluna devam ediyor.

"Bu işi yapmak zorundayım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Budak, "2010 yılında ayağımda kemik erimesi çıktı ve daha sonra çalışamaz hale geldim. Her gün Merkez Bankası'ndan bozuk para alıyorum ve kendi imkanlarımla demir para temin ediyorum. Dolmuşlara, otobüslere bu paraları veriyorum. Bazı arkadaşlarımız para veriyor, bazıları da vermiyor. Bu işi yapmak zorundayım. Allah'tan başka kimsemiz yok. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Piyasada bozuk ve demir para bulmakta zorlandığını vurgulayan Budak, "Demir parayı sınırlı veriyorlar. Piyasada bu paraları bulmakta zorlanıyorum. Dolmuş ve otobüs şoförlerinin demir ve bozuk paraya çok fazla ihtiyacı oluyor. Ben onların o açığını kapatıyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Budak'ın Geçim Mücadelesi - Son Dakika

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