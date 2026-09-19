Mehmet Kaya’dan Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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Mehmet Kaya’dan Gaziler Günü mesajı

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Mehmet Kaya’dan Gaziler Günü mesajı
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Gaziantep’in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı müteahhit iş insanı Mehmet Kaya mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verildiği günün yıldönümü olan "Gaziler Günü"nü kutlamanın engin duygusu içerisindeyiz. Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olan 19 Eylül tarihi, milletimizin ve ülkemizin varlığının devam etmesini, Anadolu topraklarının vatan kılınmasını, ülkemizde özgürce yaşamamızı sağlayan vefakar ve fedakar kahramanlarımızın günü olarak kayda geçmiştir. 19 Eylül'ü yurdumuzun her yerinde 'Gaziler Günü' olarak kutlamak; gönlümüzde yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize, cesaret timsali gazilerimize karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkanı vermiştir. Türk Milleti, şan ve şerefle dolu tarihimiz boyunca, var olduğu günden bugüne kadar çeşitli iç ve dış düşmanlarla mücadele etmiş, her ne olursa olsun aziz vatanın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan ödün vermemiştir. Milli ve manevi duygular içerisinde "Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi" düsturu ile kanının son damlasına kadar savaşarak eşsiz bir mücadele örneği sergileyen kahramanlarımız, Türklerin asla özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Şüphesiz aziz vatanımız uğruna canı pahasına mücadele etmiş ve bu yolda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarıiftiharı, vatanseverliğin, kahramanlığın, ulusal birliğimizin birer sembolleri olmuştur. Bugün, bizlere düşen en önemli görev ise vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dünyada eşine rastlanmayan bir mücadele örneği sergileyen Aziz Şehitlerimizden ve Kahraman Gazilerimizden aldığımız güç, ilham ve aynı kararlılıkla ülkemize her durumda ve şartta hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerimle 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intihal etmiş gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüMehmet KayaGaziantepİnşaatYerelSon Dakika

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