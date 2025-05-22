Mehmet Sekmen: 'Hizmetteki Amacımız Gönül Kazanmak' - Son Dakika
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Yerel

Mehmet Sekmen: 'Hizmetteki Amacımız Gönül Kazanmak'

Mehmet Sekmen: \'Hizmetteki Amacımız Gönül Kazanmak\'
22.05.2025 09:43  Güncelleme: 09:45
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 'Vatandaş soruyor, Başkan cevaplıyor' programında hemşehrileriyle buluştu. Sekmen, belediyecilik anlayışlarının insanların gönlünü kazanmak olduğunu vurguladı ve Erzurum'un bölgesel bir kalkınma merkezi olma hedefinden bahsetti.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş soruyor, Başkan cevaplıyor" programına katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Eski Aşkale Garajı'nda hemşehrileriyle bir araya geldi.

Yakutiye Belediye Başkanın Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Halil Ergün ve AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız'ın da katıldığı halk buluşmasında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizim belediyecilik anlayışımız sadece kaldırım döşemek, yol asfaltlamak, bina yükseltmek değildir. Bizim derdimiz; insanların gönlünü kazanmak, duasını almak, sofrasına misafir olmak, gözyaşını silmek, hayalini gerçekleştirmektir. İşte bu anlayışla gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. "Gönül belediyeciliğini lafla değil, icraatla, samimiyetle, tevazuyla ve gayretle yürütüyoruz" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Bu toplantılar bizim için sadece birer program değil; adeta bir istikamet pusulasıdır. Vatandaşımız ne söylerse biz onu yapmaya, halkımız ne istiyorsa biz onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin, bu topraklar hepimizin ortak mesuliyetidir. Şimdi buradan şöyle bir geriye dönüp bakın Son 12 yılda bu şehre neler kazandırdık birlikte... Ulaşım ağlarımızı genişlettik, yollarımızı modernleştirdik. Her mahallenin bir bilgi evi, her sokağın bir sosyal alanı olsun istedik. Kadınlarımız için, gençlerimiz için, emeklilerimiz için yepyeni sosyal tesisler açtık. Çocuklarımız güvenle oynasın, gençlerimiz özgürce hayal kursun, kadınlarımız üretsin, 'Yaşlılarımız huzur bulsun' diye şehrin dört bir yanını hizmetle ilmek ilmek işledik. Ama yeter mi? Yetmez. Çünkü bu milletin hizmete layık çok daha büyük hayalleri var. Erzurum'u bölgesel bir kalkınma merkezi haline getirme idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Her mahallenin, her sokağın, her vatandaşın hayatına doğrudan dokunan projeleri artırarak sürdüreceğiz. Bugün burada sizden gelen her öneri, her soru bizim için çok kıymetli. İnanın bir not defterine değil, doğrudan gönlümüze yazıyoruz. Unutmayın ki, biz milletiyle bütünleşen bir belediyeciliğin savunucusuyuz. Biz duvarsız, engelsiz, samimiyete dayalı bir yönetimin tarafındayız. Her ne yaptıysak birlikte yaptık, her ne yapacaksak yine birlikte yapacağız. Bu yolda bizim en büyük gücümüz hemşehrilerimizin duası, desteği ve kardeşliğidir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Politika, erzurum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Sekmen: 'Hizmetteki Amacımız Gönül Kazanmak' - Son Dakika

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