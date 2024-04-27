Mehterli sünnet düğünü ilgi gördü - Son Dakika
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Yerel

Mehterli sünnet düğünü ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde sahne alan mehter takımı büyük ilgi gördü. Balıkesir Mehteran Takımı, misafirleri coşturan marşlar söyleyerek geleneksel kültürü yaşatma gayreti gösterdi. Düğün sahibi aile ise, geleneği sürdürmek adına bu sürprizden çok memnun olduklarını belirtti.

27.04.2024 20:03
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Mehterli sünnet düğünü ilgi gördü

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, sünnet düğünü için gelen mehter takımı yoğun ilgi gördü.

Beden Eğitimi Öğretmeni Onur Durmaz, oğlu Mert Kıvanç için yaptığı sünnet cemiyetinde sahne alan mehter takımı ilgiyle izlendi. Balıkesir Mehteran Takımı, cemiyete gelen misafirleri söylediği marşlar ile coşturdu. Mehteran başı Mücahit Çetin, "Bu kültürü yaşatma adına gayret gösteriyoruz. Sadece sünnet değil, gelin alma, düğün, asker uğurlama gibi bir çok etkinlikte yer alıyoruz" dedi.

Durmaz ailesi ise, "Cemiyetimize gelenlerden Allah razı olsun. Pilav hayrımızı da yaptık. Bu mehter işi annemin bize sürprizi oldu. Çok da güzel oldu. Geleneğimizi yaşattık. Şimdi de oğlumu ata bindirerek camiye gedeceğiz. Oda bizim geleneğimiz. Akşamda düğünümüzü yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehterli sünnet düğünü ilgi gördü - Son Dakika

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