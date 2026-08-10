Devrek’te köy statüsündeki yerleşim birimi mahalle olmak için referanduma gitti

Devrek'e bağlı Mekekler Köyü'nde belediye sınırlarına dahil edilmek ve mahalle statüsüne girmek için referandum gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Mekekler Köyü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla gerçekleştirilen referandumda vatandaşlar kurulan sandıkta oylarını kullanırlarken, seçim sonucunda Devrek Belediyesi sınırlarına dahil olarak Mekekler Mahallesi olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Köy konağında kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar referanduma büyük ilgi gösterirlerken, 63 seçmenin oy kullandığı sandıktan 50 geçerli oy çıkarak köy ilçenin mahallesi olarak gerekli resmi yazışmaların ardından kayıtlara geçmiş olacak.

Bundan birkaç yıl evvel yine referandum ile köyünün bir kısmının belediye sınırlarına dahil edildiğini ifade eden Muhtar Fatih Çarıkçı," İnşallah bu referandum ile birlikte tamamını belediye sınırlarına dahil edeceğiz. Belediyeye dahil edilen mahalle çeşitli imkanlardan faydalanırken bizlerde referandum sonucunda belediye sınırlarına dahil olarak belediyenin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanmak istiyoruz" diye konuşu