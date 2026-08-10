Devrek’te köy statüsündeki yerleşim birimi mahalle olmak için referanduma gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrek’te köy statüsündeki yerleşim birimi mahalle olmak için referanduma gitti

Devrek’te köy statüsündeki yerleşim birimi mahalle olmak için referanduma gitti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mekekler Köyü'nde yapılan referandumda halk, belediye sınırlarına katılarak mahalle olmayı kabul etti. 63 seçmenden 50'sinin geçerli oyuyla karar çıktı.

Devrek'e bağlı Mekekler Köyü'nde belediye sınırlarına dahil edilmek ve mahalle statüsüne girmek için referandum gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Mekekler Köyü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla gerçekleştirilen referandumda vatandaşlar kurulan sandıkta oylarını kullanırlarken, seçim sonucunda Devrek Belediyesi sınırlarına dahil olarak Mekekler Mahallesi olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Köy konağında kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar referanduma büyük ilgi gösterirlerken, 63 seçmenin oy kullandığı sandıktan 50 geçerli oy çıkarak köy ilçenin mahallesi olarak gerekli resmi yazışmaların ardından kayıtlara geçmiş olacak.

Bundan birkaç yıl evvel yine referandum ile köyünün bir kısmının belediye sınırlarına dahil edildiğini ifade eden Muhtar Fatih Çarıkçı," İnşallah bu referandum ile birlikte tamamını belediye sınırlarına dahil edeceğiz. Belediyeye dahil edilen mahalle çeşitli imkanlardan faydalanırken bizlerde referandum sonucunda belediye sınırlarına dahil olarak belediyenin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanmak istiyoruz" diye konuşu

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Politika, Devrek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek’te köy statüsündeki yerleşim birimi mahalle olmak için referanduma gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:33
Yeni Parti’de 21 milletvekili çerçeve yasaya ’hayır’ diyecek
Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek
18:32
Öcalan’ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:51:46. #7.12#
SON DAKİKA: Devrek’te köy statüsündeki yerleşim birimi mahalle olmak için referanduma gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.