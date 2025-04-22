Melek Öznehir, Düzce\'de Temsili Belediye Başkanı Oldu

DÜZCE(İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Topçular İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Melek Öznehir Çilimli Belediye Başkanı oldu.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Topçular İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Melek Öznehir'e bıraktı.

Başkan Yılmaz Yıldız "23 Nisan'ın en güzel geleneğini yaşatarak, belediye başkanlığı koltuğunu geleceğimizin teminatı çocuklarımıza devrettik. Topçular İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerinden Melek Öznehir, temsili olarak belediye başkanlığı görevini üstlendi. Minik başkanımız, hayallerini ve çocuklarımızın taleplerini bizlerle paylaştı. Daha fazla oyun alanı, okullara spor malzemeleri ve bolca eğlence. Biz de büyük bir memnuniyetle dinledik, notlarımızı aldık ve çocuklarımız için her gün daha çok çalışacağımıza söz verdik. Gelecek onların; biz de her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE