Melikgazi Antika Pazarı, Her Ay Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Melikgazi Antika Pazarı, Her Ay Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Melikgazi Antika Pazarı, Her Ay Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi, antika severler için her ay düzenlediği Melikgazi Antika Pazarı ile nostaljik eşyalar sunuyor. Başkan Palancıoğlu, pazarın hem alıcılar hem de satıcılar için büyük bir buluşma noktası haline geldiğini belirtti.

18.05.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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Melikgazi Belediyesi'nin her ayın 3. Pazar günü düzenlediği, antika severleri ve meraklılarını bir araya getiren Melikgazi Antika Pazarı yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Nostaljik eşyalarla dolu olan pazarın antika severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi; "Hunat Mahallesinde yeni yapmış olduğumuz Dedeman Parkı'nın hemen yanı başında hazırladığımız alanda her ayın 3. pazar günü Antika Günleri düzenliyoruz. Hem alıcılar hem de satıcılar için büyük bir buluşma noktası haline geldi. Pazarda sergilenen her bir ürün farklı hatıralar, farklı hikayeler, farklı izler taşıyor. Antika pazarımıza Kayseri'den olduğu kadar Türkiye'nin değişik illerinden gelen antika satıcıları da yoğun ilgi gösteriyor. Her geçen ay pazarımıza ilgi daha da artıyor ve biz de bundan oldukça memnunuz. İlçemiz için renkli güzel bir etkinlik oluyor. Eski zamanların ruhunu taşıyan nadide parçalar bizleri geçmişe götürüyor. Ziyaretçilerine hem alışveriş yapma hem de açık havada nostaljik bir gezi imkanı sunan pazarımızı her ayın 3. pazar günü yapmaya devam edeceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve sanatla, canlı bir ilçe olmak için çeşitli programlar düzenlemeye devam edeceğiz. Antikacılarımıza hayırlı bol kazançlar dilerim."

Antikacı esnaf ise bu güzel organizasyon için Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Antika Pazarı, Her Ay Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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