Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Basketbol Takımını Desteklemek İçin Tüm Kayserilileri Maça Davet Etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Basketbol Takımını Desteklemek İçin Tüm Kayserilileri Maça Davet Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Basketbol Takımını Desteklemek İçin Tüm Kayserilileri Maça Davet Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, EuroCup Women'da Melikgazi Kayseri Basketbol takımını London Lions karşısında desteklemek için tüm Kayserilileri maça davet etti.

21.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:37
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, EuroCup Women'da Melikgazi Kayseri Basketbol takımını London Lions karşısında desteklemek için tüm Kayserilileri maça davet etti.

Melikgazi'de her alanda bir vizyon ortaya koyarak ilçede güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi olarak kültür, sanat ve spor etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Melikgazi Kayseri Basketbol takımımız başarıları ile bizleri mutlu etmeye, gururlandırmaya devam ediyor. EuroCup Women son 16 Turu'nda karşılaştığı Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs'i yenerek adını çeyrek finale yazdıran Melikgazi Kayseri Basketbol takımımızın rakibi İngiliz takımı London Lions oldu. Takımımız London Lions'u yenerse yarı finalde aynı grupta yer aldığı Letonya ekibi TTT Riga ile sahaya çıkacak. Yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah. Melikgazi olarak spora ve sporcuya desteklerimiz her zaman devam edecek. Takımımıza bu zorlu mücadelede başarılar dilerim. Karşılaşma ücretsiz olacak. London Lions karşısında takımımızı desteklemek için tüm hemşehrilerimizi 22 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da Kadir Has Spor Salonu'na bekliyoruz " dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Basketbol Takımını Desteklemek İçin Tüm Kayserilileri Maça Davet Etti - Son Dakika
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