Melikgazi Belediye Başkanı, Mobil Başkan Uygulaması ile Büyükbürüngüz Mahallesi'nde Buluştu - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı, Mobil Başkan Uygulaması ile Büyükbürüngüz Mahallesi'nde Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı, Mobil Başkan Uygulaması ile Büyükbürüngüz Mahallesi\'nde Buluştu

Melikgazi Belediyesi'nin Mobil Başkan uygulaması, Büyükbürüngüz Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Palancıoğlu, mahalle sakinlerine taleplerini dinleyerek yapılan çalışmaları anlattı. Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

28.09.2024 09:32  Güncelleme: 09:35
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Melikgazi Belediyesi'nin vatandaşların talep ve önerilerine bizzat ulaştığı, kulak verdiği uygulaması Mobil Başkan, Büyükbürüngüz Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Mobil Başkan uygulamasıyla Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na istek ve önerilerini birebir ileten mahalle sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükbürüngüz Mahallesi'nde önemli çalışma ve yatırımda bulunduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, uygulamaya katılan vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bugün Büyükbürüngüz Mahallemizde Mobil Başkan uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Mobil Başkan uygulamamızla makamı mahallelere taşıyoruz; sizlerle bir araya geliyoruz. Dolayısıyla sizlerin şehir merkezine gelmesine gerek kalmadan biz sizleri burada ziyaret ederek taleplerinizi, önerilerinizi dinliyoruz. Geçen sene KASKİ asbestli boruları değiştirmek üzere bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyemizin Kayserigaz ile anlaşmasıyla birlikte doğalgazın buraya gelmesi sağlandı. Öncelikle Kayserigaz ve KASKİ'e teşekkür ediyoruz. Kayserigaz'ın Büyükbürüngüz gibi kırsal mahallelerde imar planı zorunluluğu getirmesiyle birlikte biz de imar ile ilgili çalışmalar yaptık; bizim arkadaşlarımız imar planı yaptılar. Hatta yeni gelişme alanı olarak bazı alanlar tespit ettik ve oralara yeni imar getirdik. Tüm taleplerinizle teker teker ilgileneceğiz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum."

Büyükbürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar da yapılan hizmetler için mahalle sakinleri adına memnuniyetini dile getirerek, "Büyükbürüngüz halkı olarak bizlere verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı, Mobil Başkan Uygulaması ile Büyükbürüngüz Mahallesi'nde Buluştu - Son Dakika

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