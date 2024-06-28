Melikgazi Belediye Başkanı Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinleyip onlarla sohbet etmeyi hedefliyor. İlk durağı olan Anafartalar Mahallesi'nde büyük bir ilgiyle karşılandı.

28.06.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinleyip onlarla sohbet etmeyi hedefleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilk durağı olan Anafartalar Mahallesi'nde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Mobil Başkan aracını bizzat kendisi kullanarak vatandaşların yanına giden Başkan Palancıoğlu, uygulamanın vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda Anafartalar Mahallemizdeyiz. Latif Başkal Cami'nin önünde Mobil Başkan'ın ilk uygulamasını bugün başlattık. İlk Mobil Başkan uygulamamız oldukça yoğun katılımla gerçekleşti. Muhtarımız, kadın, erkek, çocuk, tüm vatandaşlarımız buradaydı. Buradaki mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinledik, not aldık, yapabileceklerimizi söyledik. İnşallah en kısa zamanda onlar da hayata geçecek. Mobil Başkan uygulamasıyla amacımız vatandaşlarımızın bizlere ulaşmaları, taleplerini iletmeleri için en yakın noktada bulunmak. Bunun için vatandaşlarımıza toplantı alanını ve zamanını önceden kısa mesaj ve sosyal medya yoluyla iletiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra mahallelerimizi bizzat teknik ekibimle gezip, daha önceden de ilan edip vatandaşlarımızın kendi mahallesinde bu toplantılara katılması ve taleplerini bize aktarmasını sağlayacağız. Mobil Başkan'ın ilk uygulaması hayırlı olsun. Haftada birkaç mahallemizde bu uygulamayı devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızla çayımızı içip samimi bir ortamda görüşerek inşallah taleplerini hayata geçireceğiz."

"Vatandaşlarla iç içe, sorunlarla bire bir ilgilendi"

Başkan Palancıoğlu'nun hayata geçirdiği Mobil Başkan uygulamasından memnuniyetini dile getiren Anafartalar Mahallesi Muhtarı Turan Akdeniz, "Öncelikle Başkanımın bu uygulamasından çok memnunuz. Allah razı olsun kendisinden. Gerçekten güzel bir düşünce. Vatandaşlarla iç içe, sorunlarla bire bir ilgilendi. Elinden gelen gayreti de gösteriyor, buna eminim. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın da devamını diliyorum inşallah" dedi.

Başkan Palancıoğlu vatandaşların talep ve önerilerini dinledikten sonra Anafartalar Mahallesi'nde esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Mobil Başkan uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Palancıoğlu'na kendileri ile bizzat ilgilenmesi ve taleplerinin dinlemesinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika

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