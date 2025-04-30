Melikgazi Belediye Başkanı\'ndan 1 Mayıs Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında işçilerin büyük ve önemli bir rol üstlendiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, " Hayatını emeğiyle, alın teriyle kazanan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Melikgazi'mize sağladığımız nitelikli hizmetleri hayata geçirmemiz noktasında, omuz omuza çalıştığımız işçi kardeşlerimin emeği ve çabası çok büyük. Büyük bir emek ve özveri söz konusu. İlçemizin, şehrimizin, ülkemizin kalkınmasında işçi kardeşlerimiz önemli bir rol üstleniyorlar. Emeğe saygı duyan, helal kazanca değer veren bir toplumun ferdi olarak tüm işçilerimize kolaylıklar diliyorum. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. - KAYSERİ