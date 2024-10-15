Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi\'nde Türkiye\'yi Temsil Ediyor

Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 47. Genel Kurulu'na katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi temsil etmenin onurunu yaşıyor. Toplantı 14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

15.10.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 47. Genel Kurulu toplantıları için Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nde temsil ediyor.

Avrupa Konseyi'nde, 14-17 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen toplantıya ulusal heyetle birlikte katılan Başkan Palancıoğlu, toplam 18 üyeden oluşan Türkiye Ulusal Heyetinde yer almaktan onur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 47. Genel Kuruluna ülkemizi temsilen katılıyorum. Toplam 18 üyeden oluşan Türkiye Ulusal Heyetinde yer almaktan onur duyuyorum. Ülkemizi Avrupa Konseyi'nde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. 14 Ekim Pazartesi günü başlayan 47. Genel Kurul 17 Ekim Perşembe günü tamamlanacak. Bilindiği üzere Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve ARLEM'de olmak üzere üç farklı görevde bulunmaktayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, çıkarlarını savunmak üzere 10 yıldır Avrupa Konseyi toplantılarına katılıyoruz. Ulusal heyette yer alan toplam 18 üye içerisinden asil 9 üyeden birisi olarak görev yapıyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi nasip etsin. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda sesimizi duyuruyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi, Yerel Yönetim, Strazburg, Politika, Belediye, Türkiye, Fransa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:47:24. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.