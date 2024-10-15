Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi\'nde Türkiye\'yi Temsil Ediyor

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Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 47. Genel Kurulu toplantıları için Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nde temsil ediyor.

Avrupa Konseyi'nde, 14-17 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen toplantıya ulusal heyetle birlikte katılan Başkan Palancıoğlu, toplam 18 üyeden oluşan Türkiye Ulusal Heyetinde yer almaktan onur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 47. Genel Kuruluna ülkemizi temsilen katılıyorum. Toplam 18 üyeden oluşan Türkiye Ulusal Heyetinde yer almaktan onur duyuyorum. Ülkemizi Avrupa Konseyi'nde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. 14 Ekim Pazartesi günü başlayan 47. Genel Kurul 17 Ekim Perşembe günü tamamlanacak. Bilindiği üzere Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve ARLEM'de olmak üzere üç farklı görevde bulunmaktayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, çıkarlarını savunmak üzere 10 yıldır Avrupa Konseyi toplantılarına katılıyoruz. Ulusal heyette yer alan toplam 18 üye içerisinden asil 9 üyeden birisi olarak görev yapıyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi nasip etsin. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda sesimizi duyuruyoruz." - KAYSERİ